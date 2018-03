Pub

Previsões de três dias de chuva muito forte motivam aviso para evacuação de milhares de habitantes.

Uma forte tempestade oriunda do Pacífico está a mover-se no centro e sul do estado da Califórnia, atingindo comunidades que foram devastadas, recentemente, por incêndios e deslizamentos de terras.

Milhares de habitantes já deixaram as suas casas, antecipando as consequências da tempestade.

Na terça-feira as autoridades do condado de Los Angeles avisaram os residentes no sopé das montanhas de San Gabriel, também devastada anteriormente por fogos, para estarem prontos a deixarem as suas casas.

Muitos dos residentes nos condados de Santa Barbara e Ventura enfrentam desde dezembro repetidos avisos e pedidos de saída das suas habitações, devido a incêndios.

Outra tempestade, em janeiro, desencadeou deslizamentos de terra que inundaram centenas de casas na comunidade de Montecito, matendo 21 pessoas.