Seis semanas após ser mãe, PM neo-zelandesa volta ao trabalho

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, presidiu esta segunda-feira ao seu primeiro Conselho de Ministros desde que regressou da licença de maternidade. Neve Te Aroha nasceu há seis semanas. A líder neo-zelandesa, de 38 anos, tornou-se a primeira chefe do governo a ser mãe e a gozar a licença de maternidade em funções.

"As últimas seis semanas foram magníficas não só por causa do nascimento da nossa filha, mas também porque este governo e o povo da Nova Zelândia nos permitiu termos este tempo juntos. É muito, muito bom estar de volta, estar entre vós. Vamos Começar", disse a governante, ao encontrar-se com os seus colegas de governo para o início da reunião do Conselho de Ministros.

Enquanto esteve de licença de maternidade, foi o vice-primeiro-ministro, Winston Peters, quem assumiu os comandos do governo. E agora, regressada ao trabalho, desde a passada quinta-feira, quem ficará a cuidar da filha será o marido Clarke Gayford.

Jacinda Ardern fotografada esta segunda-feira no início do seu Conselho de Ministros © REUTERS/Charlotte Greenfield

Ardern ainda se encontra a amamentar. Esta segunda-feira não se fez acompanhar da filha. Mas durante os debates no parlamento a bebé poderá ir com a mãe e as duas poderão inclusivamente usar a piscina destinada aos parlamentares.

Membro do Partido Trabalhista, primeira-ministra desde outubro de 2017, Jacinda Ardern tornou-se a segunda mulher a dar à luz em funções. A primeira tinha sido Benazir Bhutto, primeira-ministra do Paquistão, que deu à luz a filha Bakhtawar Bhutto Zardari em janeiro de 1990. Benazir viria a morrer assassinada num atentado em dezembro de 2007.

Quando a governante neo-zelandesa foi mãe, a filha de Benazir felicitou-a, através do Twitter, partilhando um artigo publicado em fevereiro deste ano pelo irmão, Bilawal Bhutto Zardari, no jornal britânico Guardian: "Parabéns à PM @jacindaardern pelo nascimento dfa sua filha! Aqui faço um repost mais relevante do que nunca: "Benazir Bhutto provou que se pode ser mãe e primeira-ministra".