Primeiro-ministro destaca "contundente" apoio à reforma da lei do aborto

O primeiro-ministro irlandês, o democrata-cristão Leo Varadkar, considerou este sábado que o "contundente" apoio do eleitorado à reforma da lei do aborto no referendo demonstra a "unidade" do país face a um assunto que o dividiu durante décadas.

"O que nós vemos hoje é o culminar de uma revolução tranquila que ocorreu na Irlanda ao longo dos últimos 10 ou 20 anos", declarou Varadkar à cadeia pública RTE, assegurando que as urnas lhe deram um mandato firme para suavizar a legislação vigente, uma das mais duras da Europa.

Leo Varadkar assinalou "o dia memorável" que Irlanda está a viver na rede social Twitter.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os resultados oficiais do referendo de sexta-feira foram conhecidos ao final da tarde de sábado. O "sim" ganhou com 66,40% dos votos enquanto o "não" reuniu 33,60%.