Pedro Sánchez afirma que eleições andaluzes reforçam o seu projeto face ao medo

1.º Direito. 6 meses depois os moradores do bairro da Torre continuam por realojar

Sem luz, sem água e a dormir no chão sob um teto de tábuas de madeira. Assim estão cerca de 150 pessoas no bairro da Torre, em Camarate. A portaria do programa 1.º Direito, publicada há seis meses, para dar uma casa a estas famílias ainda está por pôr em prática.