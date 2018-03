Pub

Tiroteio e tomada de reféns em supermercado francês terá feito, pelo menos, um morto

O primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, afirmou hoje que a tomada de reféns em curso num supermercado no sudoeste do país é "uma situação grave".

"Está a ocorrer uma situação perto de Carcassonne. Um homem está entrincheirado num supermercado com reféns. É uma situação grave", disse o primeiro-ministro à imprensa durante uma visita a Mulhouse, no leste do país.

Um homem que afirmou agir em nome do grupo 'jihadista' Estado Islâmico entrou num supermercado cerca das 11:00 (10:00 em Lisboa) em Trèbes, arredores de Carcassonne, no sudoeste de França, e fez reféns, segundo a imprensa.

Segundo o 'site' de informação La Dépèche, o talhante do supermercado foi morto pelo atacante, que tem consigo uma ou mais granadas.

Segundo a televisão BMFTV, pouco antes do início do sequestro um polícia que fazia 'jogging' com outros três foi atingido a tiro, num ombro, por um homem que disparou de um automóvel.

O atirador é o mesmo homem que em seguida entrou no supermercado, segundo a BMFTV.

O Ministério do Interior não relacionou, até ao momento, os dois incidentes.

"A ligação entre a agressão ao polícia e a tomada de reféns não está estabelecida", informou, citado pela AFP.

A procuradoria de contraterrorismo foi encarregada de coordenar as operações.

A prefeitura de Aube anunciou no Twitter que há um sequestro em curso no supermercado Super U, de Trèbes, e pediu que seja "facilitado o acesso das forças de segurança".