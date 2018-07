PJ e polícia britânica apreendem mais de 2 toneladas de cocaína no Canal da Mancha

Um agente da Scotland Yard, a polícia do Reino Unido

Uma operação das polícias portuguesa e britânica resultou na apreensão de mais de duas toneladas de cocaína, num veleiro, ao largo do Canal da Mancha, proveniente da América Latina e destinada à Europa, anunciou esta segunda-feira a PJ.

Em comunicado, a PJ adianta que participou, nas últimas semanas, juntamente com a National Crime Agency do Reino Unido, numa "complexa operação de combate ao tráfico de cocaína por via marítima".

Segundo a PJ, na sequência desta operação intercetou, no Oceano Atlântico, mais propriamente no Canal da Mancha, uma embarcação de recreio com pavilhão holandês que transportava aproximadamente 2.100 quilos de cocaína, proveniente da América Latina com destino ao continente europeu.

A PJ refere que, no âmbito desta operação, as autoridades do Reino Unido detiveram dois homens.

Esta operação, à semelhança de outras que foram realizadas nos últimos meses e que permitiram apreender avultadas quantidades de cocaína transportada por via marítima, insere-se no quadro de cooperação policial desenvolvida pelas autoridades de vários países que tem como objetivo "interditar a entrada daquele tipo de estupefaciente no espaço europeu e a sua posterior distribuição aos consumidores".

A PJ participou nesta operação através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes e o Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada.