Clientes caíram de uma altura equivalente a um andar, para a cave do edifício onde fica a discoteca

Pelo menos 22 pessoas ficaram feridas, duas com gravidade e várias com traumatismos nos membros, quando na madrugada deste domingo o piso da discoteca Butterfly Disco Pub em Adeje, sul de Tenerife, cedeu e se abriu para a cave que fica no piso inferior.

O incidente aconteceu pelas duas e meia da manhã: o piso cedeu numa superfície de cerca de quatro metros quadrados, tendo os clientes caído de uma altura equivalente a um andar, para a cave do edifício.

Segundo o El Mundo, a discoteca fica num centro comercial. Por ser noite de sábado para domingo, teriam entrado bastantes clientes antes de o piso abater. Dos feridos, só 14 têm ferimentos sem gravidade.

De acordo com os bombeiros, entre os feridos contam-se dois franceses, um belga e um romeno.

