Pilotos do Boeing 737 Max 8 tinham 40 segundos para inverter queda

Comandante do fatídico voo da Ethiopian Airlines não recebeu treino no novo simulador da Boeing

Numa simulação do voo da Lion Air que se despenhou no mar de Java em outubro do ano passado provocando a morte a 189 pessoas os pilotos de testes descobriram que tinham menos de 40 segundos para ultrapassar o sistema automático dos Boeing 737 Max 8 e evitar o acidente.

Nos testes foi simulada uma situação de crise semelhante à que os investigadores suspeitam ter acontecido no avião da Lion Air tendo detetado a falha de um sensor. Quando isso aconteceu, os pilotos tiveram poucos segundos para desligar o sistema e evitar um mergulho irrecuperável da aeronave. Embora as investigações continuem, a atenção das autoridades está focada no sistema automático, conhecido como MCAS.

Neste momento ainda não foi possível determinar o que aconteceu nos desastres da Lion Air (em outubro de 2018) e no da Ethiopian Airlines em Adis Abeba (Etiópia) em que morreram 157 pessoas - ambos com o Boeing 737 Max 8. De acordo com o que já foi apurado os pilotos da Lion Air tinham recebido pouco treino sobre este sistema e durante os minutos finais do voo o capitão ainda procurou num manual técnico explicações para o que estava a acontecer.

Entretanto, a Boeing reconheceu a existência de problemas com o software e estará a trabalhar numa atualização que dará aos pilotos mais controle sobre o sistema tentando, assim, que exista uma menor probabilidade de acontecer situações como a dos dois voos referidos.

Atualmente existem procedimentos que possibilitam neutralizar o MCAS, como a hipótese de os pilotos poderem inverter a queda do avião usando um interruptor que lhes pode garantir mais alguns segundos para tentar encontrar a anomalia.

Nas simulações agora efetuadas, os pilotos seguiram estes procedimentos e conseguiram pousar em segurança, mas tinham na sua posse mais informações sobre o sistema do que as tripulações dos dois aviões que se despenharam.