O copiloto alegadamente deu um estalo à comandante, que abandonou o posto em lágrimas. O avião da Jet Airways aterrou em segurança no destino

Uma alegada discussão entre dois pilotos de um avião que fazia a ligação entre Londres, no Reino Unido, e Mumbai (antiga Bombaim), na Índia, da companhia aérea Jet Airways deixou o cockpit vazio por momentos, no primeiro dia do ano.

Segundo fontes citadas pelo The Times of India, a comandante abandonou o cockpit em lágrimas a meio do voo, depois de o copiloto ter-lhe alegadamente dado um estalo, durante uma discussão. Os restantes membros da equipa tentaram persuadi-la a regressar ao seu posto, mas em vão.

O copiloto acabou por sair também do cockpit - deixando, assim, o avião sem comando -, e convenceu a mulher a voltar. Depois de uma segunda discussão, a comandante voltou a abandonar o seu posto. Um tripulante da cabine, zelando pela segurança de todos, pediu-lhe que regressasse novamente para o cockpit, ao que ela obedeceu.

Porta-voz da companhia aérea, citada pelo The Times of India, referiu que o incidente acabou por se resolver "amigavelmente". O avião, que descolou de Londres às 10 horas e que transportava 324 passageiros - incluindo duas crianças - e 14 membros da equipa, aterrou em segurança em Mumbai pouco depois da meia-noite.

A mesma fonte acrescentou ainda que "na Jet Airways, a segurança dos passageiros, membros da equipa e ativos é de extrema importância e a companhia aérea tem tolerância zero para qualquer tipo de comportamento por parte dos trabalhadores que comprometa essa segurança".

A licença do copiloto foi suspensa e o caso está a ser investigado.