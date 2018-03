Pub

Os dois funcionários da companhia aérea, durante um voo entre Paris e Madrid, publicaram nas redes sociais alguns vídeos e imagens a interagir com personagens virtuais, entre outras atividades

Dois pilotos da EasyJet foram suspensos pela companhia aérea depois de virem a público vídeos que mostravam a dupla a divertir-se com um jogo da rede social Snapchat durante um voo.

No vídeo, divulgado pelo The Sun, é possível ver um dos pilotos a interagir com personagens virtuais. Os vídeos e as imagens foram publicados em contas de Instagram e Facebook que, neste momento, já não estão disponíveis e pertenceriam ao capitão Michel Castellucci. O mesmo jornal refere que o vídeo foi visto mais de 6 mil vezes.

No momento da gravação das imagens, o avião estaria a 30 mil pés, numa viagem Paris-Madrid.

Um porta-voz da EasyJet afirmou, citado pelo Guardian, que como o avião estava em piloto automático os passageiros nunca estiveram em risco. "Embora a segurança dos passageiros não tenha estado nunca em risco, fica aquém dos padrões elevados que a EasyJet espera dos seus pilotos. Não é aceitável e não é representativo dos milhares de excelentes pilotos profissionais que trabalham para a companhia. Levamos este assunto muito a sério e, assim, os pilotos foram suspensos", afirmou, acrescentando que irá acontecer uma "investigação disciplinar".