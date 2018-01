Pub

Homem de 50 anos estava a preparar a aeronave para um voo entre a Finlândia e a Rússia

O piloto de um avião privado foi morto pela porta da aeronave. O homem, de 50 anos, estava a preparar o avião privado para uma viagem da Finlândia para a Rússia.

A RT diz que a porta se separou do resto do avião e atingiu o piloto que morreu de imediato. Partes da porta foram encontradas a cerca de dez metros da aeronave, dizem as autoridades.

O Gulfstream G150 é um avião utilizado normalmente para voos privados entre o aeroporto de Kittila, na Finlândia, e Moscovo.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O avião, que pode transportar 20 passageiros, estava vazio quando elementos da tripulação subiram a bordo para preparar o voo.

Descrevendo o incidente como "muito raro", as autoridades finlandesas pensam que a causa foi uma falha técnica.