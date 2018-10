Numa combinação de sorte e de excelente técnica, um instrutor de voo conseguiu aterrar uma avioneta na autoestrada, perto da localidade de El Cajón, na Califórnia, sem causar quaisquer danos ou vítimas. O feito é ainda mais impressionante considerando que a aterragem de emergência aconteceu por volta das 11:15 da manhã (hora local), numa altura em que a Interestadual tinha trânsito intenso.

Num vídeo captado pela câmara de um automóvel que seguia naquela autoestrada é possível ver o monomotor, uma avioneta Piper Cherokee, a pousar entre os automóveis em movimento, prosseguindo depois pela faixa mais à esquerda, conseguindo evitar viaturYes pleaseas, separadores, árvores e um cabo de eletricidade suspenso sobre a via. Alertadas, as autoridades cortaram entretanto duas faixas, onde o piloto conseguiu imobilizar o aparelho em segurança e intacto.

A aeronave estava de regresso a um aeródromo local, no final de uma aula de pilotagem, quando o instrutor e o aluno se aperceberam de que, por problemas mecânicos que estavam a afetar a potência do aparelho, não iriam conseguir chegar ao destino em segurança. Numa comunicação por rádio, também divulgada pela imprensa norte-americana, é possível ouvir o instrutor - que entretanto assumiu os comandos do aparelho - a informar que iria tentar aterrar numa pista de atletismo. Mas por algum motivo, que a investigação irá agora apurar, acabou por ter de pousar mesmo na faixa de rodagem.