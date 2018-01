Pub

O autor Michael Woff garantiu que não está a exagerar no livro e disse que quando muito está a pecar por defeito, porque deixou o pior de fora

O autor do polémico livro sobre o primeiro ano da presidência de Donald Trump afirma que a equipa da Casa Branca fala recorrentemente da hipótese de o presidente ser substituído pelo seu vice, Mike Pence.

Numa entrevista numa programa da NBC, este domingo, Michael Wolff, o autor de Fire and Fury, garantiu que não está a exagerar no relato que faz e disse que quando muito está a pecar por defeito, porque deixou o pior de fora.

Um dos temas abordados foi a capacidade de Trump para presidir aos destinos do país, com Wolff a dizer que a discussão sobre se se será preciso invocar a 25ª emenda à Constituição, que estabelece como responder a incapacidades do presidente, está bem viva na Casa Branca. "A toda a hora", reforçou Wolff, dizendo que o otimismo dos primeiros dias desapareceu e deu lugar a conversa constante sobre esta emenda.

No livro, Wolff pinta um cenário negro na Casa Branca, com uma equipa inexperiente que salta de crise em crise sem rumo e que não encontra um líder no presidente. Trump é apresentado quase como uma criança mimada, em certos momentos, e muitos dos relatos relançaram a questão sobre a sua capacidade para gerir o país mais poderoso do mundo - nomeadamente sobre toda a gente estar muito atenta ao facto de Trump repetir muitas vezes as mesmas coisas.

O democrata Jamie Raskin, por exemplo, disse que a "crescente onda de questões sobre a saúde mental do presidente reflete muita da ansiedade gerada pelas provocações nucleares do presidente sobre a Coreia do Norte".

Sobres este tema, Trump veio defender a sua competência dizendo que é um "génio muito estável".

Confrontado com críticas sobre erros factuais, Wolff reconheceu e pediu desculpa por algumas falhas do seu livro, como ter confundido duas pessoas, nomes e alguns cargos, mas aconselhou as pessoas a lerem e julgarem por si próprias, respondendo às declarações de algumas pessoas que dizem não ter falado com ele.

Trump disse também que o jornalista e escritor é "um falhado que inventou histórias para vender um livro muito aborrecido e cheio de mentiras". Corey Lewandowski, que geriu a campanha de Trump, é um dos que argumentam que nunca falou com o autor.

