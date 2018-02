Pub

Depois de internada e estabilizada, foi a própria mulher a admitir o que se tinha passado

A peregrina venezuelana que se queixou de ter sido sequestrada e agredida no Caminho de Santiago, no início de fevereiro, terá inventado tudo na sequência de uma crise psicótica, noticia hoje o jornal La Voz de Galicia.

A mulher de 50 anos admitiu que inventou o caso e, segundo a Guardia Civil espanhola, que investigou as alegações, esta não é a primeira vez - já teria feito o mesmo em Fátima.

A Guardia Civil começou a investigar o caso depois de a mulher ter aparecido em Val do Dubra, a uns 20 quilómetros da capital galega, dizendo ter sido atacada e com lesões compatíveis com o seu relato. A mulher queixou-se de ter sido sequestrada e agredida dentro de um carro e depois abandonada nua num descampado.

As autoridades, que tinham pedido cautela sobre este caso, em parte devido ao relato muito confuso da mulher, concluíram agora que o ataque não ocorreu. Depois de internada e estabilizada, foi a própria mulher a admitir o que se tinha passado, segundo o jornal galego.