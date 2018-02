Pub

O manequim esteve em Portugal no verão e publicou várias imagens da Praia da Consolação, em Peniche. "A cor das rochas condiz com o meu cabelo", escreveu

As fotografias de "antes e depois" de Gwilym Pugh foram primeiro partilhadas na imprensa regional, depois na imprensa nacional, chegaram à TV, e tornaram-se virais no Instagram, Facebook e Twitter. O atual manequim tem já um quarto de milhão de seguidores nas redes sociais, mas o furor que a sua história de vida causou tornou-o ainda mais famoso. Afinal, aos 26 anos pesava mais 45 quilos e trabalhava num escritório. Até que decidiu mudar de vida. Esteve em Peniche no último verão.

Numa imagem partilhada na sua página de Instagram - onde estão muitas fotografias do seu corpo musculado, olhos claros e cabelo e barba ruivos -, aparece o jovem quando tinha 26 anos, antes de se submeter a uma dieta e recomeçar a fazer exercício físico. Na legenda, um desabafo:

"É incrível o que dez anos de diferença podem fazer! (...) Mas aquilo que eu fiz não é nada tendo em conta o que muitas pessoas fazem para mudarem as suas vidas para melhor", escreveu o modelo.

"Quero continuar a espalhar a palavra de que tudo é possível se derem tempo e tiverem paciência. A minha jornada é contínua e é mais do que aparência, mas sim desenvolvimento pessoal por dentro e por fora. Eu não me propus a fazer o que faço atualmente [ser manequim], mas quando aprendemos e crescemos tornamo-nos mais abertos e confiantes para reconhecer e aceitar as oportunidades. (...) Acredito profundamente que quando nós afetamos positivamente os outros, coisas boas acontecem... Talvez não seja imediato, mas definitivamente isso acaba por acontecer!", acrescentou Gwilym Pugh.

As reações foram de curiosidade, mas muitos queriam saber como poderiam conseguir o mesmo. Mas a história do jovem do País de Gales começa no escritório de seguros onde trabalhava. Gwilym decidiu fazer uma simulação para um seguro no seu nome e percebeu que, aos 26 anos, com excesso de peso, além de algumas mazelas devido à atividade física que já não fazia desde os 16 anos, o colocavam como um "candidato de risco".

"Eu estava em maior risco de morrer do que uma pessoa normal", contou o modelo, citado pelo The Telegraph.

A rotina do jovem era trabalhar sentado durante várias horas, enquanto comia lanches nada saudáveis e à noite encomendava fast food. Não tinha concorrido à Universidade e continuou em Cardiff - a capital do País de Gales - enquanto todos os amigos iam fazendo a sua vida longe da cidade.

Sentia-se só, trabalhava demasiado e sentia-se magoado. Por isso, comia.

"Esse foi o meu pior momento e foi quando pensei que tinha mesmo de mudar", desabafou. Aprendeu sobre nutrição e recomeçou a fazer exercício físico. Juntou-se à banda de um amigo e aprendeu a tocar guitarra. Até o seu barbeiro lhe deu uma ajuda: aconselhou-o a deixar a crescer a barba - que é hoje a sua imagem de marca -, ainda antes desta ser adotada pelo movimento hipster.

Alto - com mais de 1 metro e 90, e de corpo moldado pelos exercícios, decidiu responder a um anúncio de uma agência de modelos. O seu perfil no Instagram chamou a atenção de um fotógrafo que estava a compilar imagens para um livro sobre barbas e foi a de Gwilym - ruiva e comprida - que surgiu na contracapa.

Pouco depois, o jovem mudou-se para Londres e procurava t-shirts num centro comercial em Westfield quando foi recrutado por uma outra agência de modelos.

Tem participado em várias campanhas publicitárias, como a que o trouxe a Portugal, no último verão. O modelo esteve na Praia da Consolação, em Peniche, onde tirou selfies, fotografou as rochas com uma cor semelhante à do seu cabelo e barba, e ainda filmou as paisagens com um drone.

Gwilym também tem trabalhado nas Filipinas e participou numa campanha publicitária de whiskey com David Bekcham.

Amante de viagens e de "boas vibrações" existe, contudo, algo que o irrita: as pessoas que dizem que a sua vida mudou por causa da barba ruiva, incomum em muitos modelos.

"A minha vida mudou porque eu decidi tomar uma decisão para melhorar a minha saúde, e conheci os meus colegas de banda. E tive muita, muita sorte". Conhecido como o "Sex Symbol da cor do gengibre", acha piada à alcinha mas a namorada - com quem está há 18 meses - o ajuda a colocar "os pés no chão".

Desde que é manequim, pinta as sobrancelhas e tem um regime de preparação física mais detalhado, mas, no geral, Gwilym diz que se sente adaptado ao mundo da moda. "Foi tudo muito inesperado, nunca pensei em tornar-me modelo", resume.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.