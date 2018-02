Pub

A adoção de algumas medidas e as condições climatéricas favoráveis contribuíram para a melhoria da atmosfera na capital.

Pequim, uma das mais poluídas cidades do mundo, conseguiu que em janeiro passado não se registasse qualquer dia com alto nível de poluição, a primeira vez desde 2013 e resultado da guerra à poluição decretada pelo Governo.

Segundo as autoridades locais, a concentração média de partículas PM 2.5 - as mais finas e suscetíveis de se infiltrarem nos pulmões - na capital chinesa fixou-se no mês passado em 34 microgramas por metro cúbico.

Em anos anteriores, aquele indicador chegou a superar os 500 microgramas, levando as autoridades a suspender aulas e reduzir o trânsito.

Entre os 31 dias de janeiro, 25 tiveram uma qualidade de ar boa.

A substituição do uso de carvão por gás natural, em muitos sistemas de aquecimento central em Pequim e cidades vizinhas, somado a condições climatéricas favoráveis, contribuíram para uma melhoria na atmosfera da capital.