Pentágono mantém militares na fronteira com o México até setembro

O Pentágono decidiu prolongar pelo menos até setembro a permanência de tropas na fronteira com o México.

"O secretário da Defesa em exercício, Pat Shanahan, aprovou o pedido de assistência do Departamento de Segurança Interna até 30 de setembro de 2019", anunciou um porta-voz do Pentágono, em comunicado.

Patrick Shanahan assumiu o comando das Forças Armadas no primeiro dia do ano, depois de Jim Mattis ter apresentado a demissão no dia 20 de dezembro, na sequência do anúncio inesperado do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump de retirar as tropas norte-americanas da Síria.

Estava inicialmente previsto que os militares permanecessem na fronteira com o México até 15 de dezembro, mas, no final de novembro, Jim Mattis prolongou a missão até ao fim de janeiro, desconhecendo-se então se o prazo podia vir a ser prolongado novamente. Esse prolongamento, pelo menos até setembro, foi agora confirmado.