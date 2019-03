Pensavam estar a roubar quadro de três milhões. Era falso e a polícia sabia

As suspeita de que o quadro do pintor flamengo Brueghel, na Igreja de Santa Maria Madalena, em Castelnuovo Magra, na Itália, estava na mira de assaltantes levou a polícia italiana a desenhar um plano para evitar o roubo. O original, avaliado em três milhões de euros, foi trocado por uma cópia, com o conhecimento do padre e do presidente da Câmara. Na quarta-feira, dia 13, as suspeitas confirmaram-se: dois homens disfarçados de operários entraram na igreja e levaram o quadro falso.

A troca foi feita no mês de fevereiro. "O quadro original foi substituído há mais de um mês por uma cópia. Havia rumores a circular de que alguém iria roubar a obra. A polícia decidiu colocá-la em local seguro", disse Daniele Montebello, presidente da Câmara de Castelnuovo Magra, após uma primeira reação em que expressou surpresa pelo roubo. Só mais tarde admitiu que o quadro levado era uma cópia. O autarca agradeceu ainda às pessoas que visitaram a igreja e se aperceberam que o quadro era falso mas não tornaram público.

Os polícias também colocaram câmaras de videovigilância voltadas para o quadro e depois foi só esperar. Após pouco mais de um mês, os assaltantes, desconhecendo a armadilha, entraram na igreja e encontraram caminho livre para roubar a pintura. Usaram um martelo para partir a montra e levaram a obra.

O quadro em causa, a "Crucificação", é da autoria de Brugehel, o Jovem, um pintor do século XVII que é filho do outro Bruegel, conhecido como O Velho. As suas obras são valiosas e são muito cobiçadas. A pintura representa a crucificação e é uma das cópias executadas por Brueghel filho a partir de obras do pai. Foi doada ao templo de Santa Maria Madalena há mais de cem anos por uma família rica. A pintura chegou a ser roubada em 1981, mas foi encontrada meses mais tarde.

A polícia agora investiga para descobrir o paradeiro dos dois criminosos que ficaram com o quadro falso. Existem imagens do veículo que utilizaram para o crime.