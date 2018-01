Pub

Durante anos, a mulher de 41 anos foi submetida a tratamentos para as dores abdominais. A cirurgia revelou a razão

Uma mulher que pensava sofrer de doença de Crohn, tendo em conta os sintomas de que padecia - inchaço e dores abdominais - descobriu que não estava doente, mas que tinha uma saqueta de ketchup Heinz alojada no intestino que estava a perfurar-lhe o órgão.

De acordo com o jornal The Guardian, a mulher, de 41 anos, depois de seis anos a submeter-se a tratamentos sem resultados, foi encaminhada para uma cirurgia que revelou a verdade: as dores e o inchaço não se deviam à doença de Crohn, mas sim ao pacote de ketchup.

Os médicos do hospital Wexham Park, no Reino Unido, tinham chegado à conclusão de que a operação era a única solução para a doente e quando chegaram até à massa inflamada no interior do corpo da paciente, perceberam que existiam duas partes de uma saqueta do molho de tomate.

Depois da equipa médica retirar a saqueta do intestino delgado, a mulher ficou quase sem sintomas e, segundo o jornal, cinco meses depois não apresentava qualquer tipo de dor.