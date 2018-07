Pelo menos três mortos e sete feridos em tiroteio em Nova Orleães

Pelo menos três pessoas morreram e sete ficaram feridas, uma das quais em estado grave, num tiroteio, em Nova Orleães, no sul dos Estados Unidos, disse a polícia.

De acordo com um comunicado do porta-voz da polícia Aaron Looney, o tiroteio ocorreu no sábado à noite, a cerca de quatro quilómetros de distância do French Quarter, no centro da cidade.

De acordo com a CNN, as autoridades procuram dois suspeitos e pediram à população para partilhar qualquer informação que tenha sobre o tiroteio.

Encapuzados, os dois suspeitos dispararam contra uma multidão que estava na rua em frente a um estabelecimento comercial. Segundo o chefe da polícia Michael Harrison, duas pessoas aproximaram-se das vítimas por trás e dispararam "indiscriminadamente". "Este é um incidente extremamente trágico", disse aos jornalistas.

A autarca de Nova Orleães, Latoya Cantrell, assegurou que as autoridades estão concentradas a usar todos os recursos para "terminar com este horror e fazer justiça".