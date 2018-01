Pub

Pelo menos sete pessoas morreram hoje quando o minibus em que viajavam caiu no mar, na província de Jiangsu, no leste da China, dissseram as autoridades locais.

O veículo, com dez pessoas a bordo, caiu ao mar na zona costeira da cidade de Qidong, pelas 06:00 locais (22:00 de domingo em Lisboa), de acordo com fontes municipais.

As autoridades indicaram que três pessoas ficaram feridas, uma dos quais em estado grave.

As causas do acidente estão a ser investigadas.