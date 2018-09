Pelo menos quatro mortos em tiroteio num banco de Cincinnati

Pelo menos quatro pessoas morreram, incluindo o atirador, num tiroteio num banco da cidade norte-americana da Cincinnati, no estado de Ohio, anunciou a polícia.

O chefe da polícia Eliot Isaac disse que o atirador começou a disparar na manhã desta quinta-feira no cais de cargas do banco Fifth Third Bank, no centro de Cincinnati.

A polícia de Cincinnati escrevera anteriormente num tweet estar a investigar um tiroteio "entre um atirador e um agente" da polícia no Fifth Third Bank.

Desconhece-se se o atirador foi abatido pela polícia ou se se suicidou.

A situação ficou controlada pelas 10:00 locais (15:00 em Lisboa).

O presidente da Câmara de Cincinnati, John Cranley, disse que o atacante "disparou ativamente contra vítimas inocentes" e qualificou a cena como "horrível".

Uma parte do centro da cidade foi selada pela polícia e pelo menos duas ambulâncias foram vistas a sair do local.