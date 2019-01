Pelo menos quatro mortos em colisão aérea sobre os Alpes italianos

Um helicóptero e um avião ligeiro de turismo colidiram no ar esta sexta-feira na região dos Alpes, no norte de Itália, causando quatro vítimas mortais e dois feridos, que já foram recolhidos, segundo as autoridades italianas.

A colisão entre as duas aeronaves, que transportavam um total de seis ocupantes, deu-se esta tarde, a três mil metros de altitude, sobre um glaciar, na região de Vale de Aosta, desconhecendo-se ainda as causas do acidente.

Dois helicópteros e respetivas equipas médicas estiveram envolvidas na operação de busca e salvamento junto ao glaciar.