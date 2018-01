Pub

40 pessoas foram resgatadas mas há desaparecidos

Uma lancha com 51 pessoas virou hoje, na parte indonésia da ilha de Bornéu, matando pelo menos oito passageiros, disse um funcionário.

O acidente aconteceu quando o barco, chamado Anugrah Express, viajava de Tanjung Selor, capital da província de Kalimantan Norte, para Tarakan, na mesma província.

Manangap Djumala, um funcionário de busca e resgate em Tarakan, disse que, além das mortes, várias outras pessoas estavam desaparecidas. Relatórios não oficiais dão conta que 40 pessoas foram resgatadas.

De acordo com o manifesto do barco, a lancha levava 48 passageiros, incluindo cinco crianças, e três membros da tripulação, disse Djumala, acrescentando que os bebés geralmente não são incluídos no manifesto.

A polícia está a investigar a causa do acidente.

Por causa de regulamentos de segurança aplicados incorretamente, os acidentes de barco são comuns na Indonésia, a maior nação arquipélago do mundo, onde os navios são uma forma de transporte popular e relativamente barata.