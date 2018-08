Pelo menos dois mortos em sismo na ilha indonésia de Lombok

Pelo menos duas pessoas morreram na sequência do sismo, que abalou no domingo a ilha indonésia de Lombok, anunciou hoje a agência de Mitigação de Desastres do país.

Uma pessoa morreu em Lombok e outra na ilha vizinha de Sumbawa, quando as suas casas se desmoronaram, disse o porta-voz da agência Sutopo Purwo Nugroho, na sua conta oficial da rede Twitter.

"Muitas casas ficaram danificadas", afirmou Sutopo Purwo Nugroho, acrescentando que grande parte da ilha continua sem eletricidade.

O epicentro do sismo, de magnitude de 6,9 na escala de Richter, situou-se a cinco quilómetros a sul da cidade de Belanting, no nordeste da ilha.

De acordo com as autoridades indonésias, 460 pessoas morreram e mais de dez mil ficaram feridas nos vários sismos registados nos últimos 20 dias em Lombok, no sul do país.