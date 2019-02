Pelo menos dois mortos e 50 feridos em incêndio numa sauna na Coreia do Sul

Coreia do Sul

Pelo menos duas pessoas morreram e 50 ficaram feridas na sequência de um incêndio numa sauna pública na cidade de Daegu, na Coreia do Sul, anunciaram hoje as autoridades do país.

O incêndio teve início às 07:10 (22:10 em Lisboa), no quarto andar de um edifício localizado no centro da cidade, a cerca de 230 quilómetros a sudeste de Seul, indicou fonte dos bombeiros à agência de notícias sul-coreana Yonhap.

O fogo, cuja origem ainda não é conhecida, não afetou outros pisos e foi dominado pouco depois.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

As mortes foram causadas pela inalação de fumo e a maioria dos feridos encontra-se hospitalizada.

Nos últimos dois anos, incêndios num ginásio e num hospital sul-coreanos deixaram 29 e 41 mortos, respetivamente.