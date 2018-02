Pub

O comboio da Amtrak levava 147 pessoas a bordo e ligava Nova Iorque a Miami

Um comboio de passageiros da Amtrak colidiu com um comboio de mercadorias este domingo de manhã na Carolina do Sul, EUA, fazendo pelo menos dois mortos e 70 feridos, segundo o gabinete do xerife de Lexington County.

O comboio da Amtrak, que tinha 147 pessoas a bordo e ligava Nova Iorque a Miami, atingiu o outro comboio e descarrilou perto de Columbia, segundo informação da Amtrak.

A colisão ocorreu às 2.35, hora local, em Cayce. Segundo o gabinete do xerife, os passageiros já foram todos retirados do local.

O jornal The State precisa que entre os 70 feridos, com lesões como arranhões e fraturas, estão sete com ferimentos graves, que já foram transportados para hospitais locais.