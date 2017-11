Uma imagem do local da explosão

Pub

Explosão fez colapsar os edifícios nas imediações. Autoridades investigam causas do acidente

Pelo menos duas pessoas morreram e 30 ficaram feridas hoje na sequência de uma forte explosão ocorrida numa fábrica na zona industrial da cidade de Ningbo, na província de Zhejiang, no leste da China, informaram os 'media'.

Diversas equipas de resgate e inúmeras ambulâncias foram destacadas para o local do acidente para prestar assistência às vítimas, havendo entre os cerca de 30 feridos pelo menos dois em estado grave, informou a cadeia de televisão chinesa CGTN.

Segundo a agência de notícias Xinhua, a explosão, que ocorreu pelas 09:00 (01:00 em Lisboa), provocou o colapso de edifícios adjacentes à fábrica.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Vários trabalhadores de limpeza encontravam-se no interior da unidade, localizada numa zona industrial, aquando da explosão, de acordo com testemunhas.

As autoridades estão a investigar as causas do acidente.