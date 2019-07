Pelo menos dez mortos em suspeita de ataque no Japão

Pelo menos dez pessoas morreram - as últimas estimativas apontam para que possam ser já 12 - e cerca de 30 ficaram feridas, num incêndio que se suspeita ter origem criminosa num estúdio de animação na cidade japonesa de Quioto, disseram esta quinta-feira os bombeiros.

A polícia está a investigar o homem por suspeita de fogo posto. E os media locais, citados pela BBC, relatam que um homem terá entrado nas instalações da Kyoto Animation Co na quinta-feira de manhã e espalhou um líquido não identificado à sua volta. O suspeito foi detido e transportado para o hospital com ferimentos. A sua identidade ainda não foi divulgada.

"Um homem espalhou um líquido e ateou-lhe fogo", confirmou o porta-voz dos bombeiros à agência AFP. A televisão pública NHK relata que o suspeito foi ouvido a gritar: "Caiam mortos."

O incêndio terá começado por volta das 10:30 (02:30 em Lisboa) num edifício da Kyoto Animation, que produz séries de animação para televisão.

As chamas deflagraram no prédio de três andares. Várias pessoas ainda estão a ser retiradas do edifício.

Nas redes sociais, fãs do trabalho dos estúdios têm manifestado pesar pelo ataque.

Muitos são os que mostram também a dimensão do incêndio.

em atualização