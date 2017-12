Pub

As tensões agravaram-se recentemente após os 'Houthis' terem morto o seu principal aliado, o antigo Presidente Ali Abdallah Saleh

Pelo menos dez pessoas foram hoje mortas e 30 feridas num bombardeamento da coligação árabe liderada pela Arábia Saudita contra um mercado popular na província de Taiz, sudeste do Iémen, referiram fontes médicas à agência noticiosa Efe.

Os mesmos responsáveis admitiram o aumento do número de vítimas devido à violência do ataque que atingiu este mercado situado no município de Al Taaziya, cerca de 250 quilómetros a sudoeste da capital Sanaa, e quando prosseguia a identificação das vítimas.

Na segunda-feira, 32 pessoas, incluindo mulheres e crianças, foram mortas em bombardeamentos da coligação militar dirigida pelos sauditas nos arredores de Sanaa, e nas províncias de Al Hudeida (oeste) e Damar (centro).

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Em 26 de março de 2015, nove países dirigidos pela Arábia Saudita desencadearam neste país, o mais pobre do Médio Oriente, a operação "Tempestade Decisiva" para combater a rebelião dos 'Houthis' e em apoio às forças leais ao presidente Abdrabbuh Mansour Hadi.

Desde então a guerra intensificou-se, com a entrada em cena da Al-Qaeda e do grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI), e um conflito por procuração entre os 'Houthis', apoiados pelo Irão, e a Arábia Saudita. Até ao momento contabilizam-se cerca de 10.000 mortos.

As tensões agravaram-se recentemente após os 'Houthis' terem morto o seu principal aliado, o antigo Presidente Ali Abdallah Saleh, devido a divergências relacionadas com a evolução do conflito.