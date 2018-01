Pub

Um dos pisos ruiu. Não há relatos de vítimas mortais e pelo menos 70 pessoas ficaram feridas

A derrocada de parte de um dos pisos da Bolsa de Jacarta, na Indonésia, terá causado pelo menos 70 feridos, não havendo, até agora, relatos de vítimas mortais.

Muitos dos feridos são estudantes, refere a Reuters, dado que, no momento do incidente, estava a acontecer uma visita de estudo ao edifício por parte de jovens do ensino secundário.

As imagens que se seguem, captadas pelas câmaras de vigilância, podem ser consideradas chocantes.

As autoridades não acreditam que a derrocada tenha sido causada por um ataque bombista. Em setembro de 2000, o edifício foi alvo de um ataque, através de um carro armadilhado.

O governador de Jacarta, Anies Baswedan, visitou o local e pediu uma "auditoria ao edifício", que foi inspecionado pela última vez em maio de 2017.

"A auditoria deve começar hoje para que as atividades da Bolsa não sejam perturbadas", afirmou.

"Houve um barulho, mas não foi uma explosão. Foi como se algo caísse, e subitamente o chão onde estávamos caiu", disse Alfita, de 20 anos, uma estudante que escapou com apenas alguns ferimentos.

As vítimas estão a ser tratadas em pelo menos quatro hospitais diferentes.

Tito Sulistio, presidente da Bolsa de Jacarta, já afirmou que a instituição pagará o tratamento dos estudantes que estavam a visitar o edifício. Já a ministra das Finanças, Mulyani Indrawati, disse esperar que o colapso da estrutura não afete a confiança dos investidores.

