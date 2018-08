Naufrágio de embarcação provoca pelo menos 50 mortos

Cinquenta corpos foram resgatados depois de um barco ter naufragado num rio no noroeste da República Democrática do Congo (RD Congo) na quarta-feira, de acordo com um relatório oficial entregue esta sexta-feira à Agência France Presse (AFP).

"O naufrágio ocorreu na noite de quarta para quinta-feira. Encontrámos 49 corpos na quinta-feira e um outro corpo foi encontrado esta manhã", disse à AFP o vice-governador da província de Tshuapa (noroeste), Richard Mboyo Iluka.