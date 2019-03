Guatemala: mais de 30 mortos em atropelamento de camião

"Mais de 30 pessoas" morreram na quarta-feira na Guatemala depois de serem atropeladas por um veículo de transporte pesado, ao quilómetro 158 da Estrada Interamericana, informaram as autoridades. Outras fontes apontam para 32 mortos.

"Elementos do Corpo de Bombeiros Departamentais relatam 30 pessoas mortas na estrada de Nahualá, Sololá, após serem atingidas por um veículo pesado de transporte", publicou o corpo de bombeiros do departamento de Sololá, na rede social Twitter. Na mesma rede, na conta dos Bombeiros Voluntários da Guatemala, dava-se conta de "mais de 30 mortos". Há relatos de crianças e mulheres entre as vítimas.

Segundo a CNN, na sua edição latino-americana, uma hora antes, naquele mesmo local, morreu um homem noutro acidente. O porta-voz do Corpo de Bombeiros Departamentais da Guatemala, Cecilio Charcaj, revelou que essa terá sido a origem do acidente. "Várias pessoas reuniram-se para verificar se era uma pessoa conhecida e minutos depois o veículo de transporte pesado passou sem [o condutor] se aperceber que havia pessoas na estrada."

De acordo com esta fonte, 19 pessoas foram registadas como internadas em dois hospitais da região, informou o Ministério da Saúde Pública e Assistência Social num comunicado. Num vídeo divulgado por um órgão de comunicação social, veem-se muitos corpos estendidos no chão e muitas pessoas a chorarem.

O condutor do camião foi detido, segundo notícia do jornal guatemalteco El Periódico, que adianta que o Governo decretou três dias de luto nacional. O Presidente do país, Jimmy Morales, deixou uma mensagem de pesar também no Twitter.