Pelo menos 30 pessoas, incluindo 27 crianças, morreram esta segunda-feira quando o autocarro em que seguiam caiu numa falésia no Estado de Himachal Pradesh, norte da Índia, anunciou a polícia.

"O autocarro despenhou-se numa profunda falésia de 60 metros, provocando a morte de 27 estudantes e dois professores e do condutor", declarou a polícia local. O acidente ocorreu no Vale Kangra, a cerca de 325 quilómetros de Shimla, a capital do Estado e a 500 quilómetros de Nova Deli.

A maioria dos estudantes a bordo do autocarro, que frequentavam uma escola local, tinham entre 10 e 12 anos. Um responsável policial precisou que 12 crianças foram hospitalizadas, "a maioria em estado crítico".

Imagens do acidente mostram o autocarro amarelo esmagado no solo. As crianças feridas foram retiradas por civis que se encontravam perto do acidente, antes da chegada das equipas de socorro.

As estradas da Índia são consideradas das mais perigosas do mundo, com mais de 150.000 mortes por ano, devido ao mau estado do piso, hábitos de condução imprudentes e má conservação dos veículos.

"Estou profundamente angustiado pela perda de vidas", disse o primeiro-ministro Narendra Modi numa mensagem colocada na rede social Twitter.

"As minhas orações e solidariedade para quem perdeu os seus próximos", acrescentou.