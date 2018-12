Já há 343 detidos em Paris. E 89 mil polícias mobilizados por toda a França

"Coletes amarelos". Lusodescendente salvou polícia de ser linchado no Arco do Triunfo

Pelo menos 357 pessoas foram este sábado detidas para interrogatório em Paris, França, até às 9.00 (menos hora em Lisboa) e do início da manifestação dos "coletes amarelos", segundo informações recolhidas pelo jornal Libération. Dos detidos, 127 ficaram sob custódia policial.

As autoridades temem o regresso dos tumultos urbanos em Paris pelo que reforçaram os controlos nas estações e realizaram buscas sistemáticas junto aos locais de concentração.

Os "coletes amarelos" voltam a sair este sábado às ruas em Paris, numa ação que levou as autoridades francesas a adotarem múltiplas medidas preventivas, designadamente o reforço policial nas ruas, que envolve a mobilização de 89 mil agentes por toda a França, dos quais 8 mil na capital francesa e 12 blindados.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo o jornal Le Monde, o Ministério do Interior antecipa um nível de violência "pelo menos igual" em 1º de dezembro, particularmente em Paris. Os serviços de segurança detetaram a crescente mobilização de grupos de extrema-direita e extrema-esquerda. As redes sociais estão repletas de pedidos de violência física.

Uma delegação de representantes, incluindo figuras como Benjamin Cauchy e Jacline Mouraud, reuniu sexta-feira com o primeiro-ministro Édouard Philippe, para tentar encontrar soluções para um impasse negocial que se arrasta há quatro semanas, mas esse gesto não foi acompanhado pela desmobilização da ação de protesto, que começou por ser contra os aumentos dos combustíveis.

A delegação de representantes do movimento "coletes amarelos" tinha feito ao longo da semana vários apelos para que uma quarta manifestação não ocorresse este sábado em Paris, para evitar novos distúrbios e confrontos com a polícia.

Para prevenir a o efeito de nova manifestação, das ruas do centro de Paris, desapareceu quase todo o mobiliário urbano, com receio de que possa ser usado como armas pelos milhares de manifestantes que hoje tomarão de assalto a zona dos Campos Elísios.

Nas proximidades desta longa avenida, já houve confrontos e a polícia usou gás lacrimogéneo. De acordo com relatos nas redes sociais, o recurso a este tipo de gás tem sido mais frequente.

De acordo com a reportagem da agência Lusa, em Paris, os "coletes amarelos" antecipam um dia de violência. "Não vamos desistir até haver alguma modificação verdadeira e nos darem mais dinheiro. Os polícias não têm agido bem nos últimos sábados e a violência chama a violência. Custa-me, mas digo já que não vamos resolver nada sem violência", disse Pascal, "colete amarelo" vindo da Normandia à agência Lusa esta manhã nos Campos Elísios.

"Polícias não têm agido bem nos últimos sábados e a violência chama a violência. Custa-me, mas digo já que não vamos resolver nada sem violência"

Mesmo assim, o ambiente esta manhã é bastante diferente do cenário dos sábados passados na principal avenida parisiense. Tal como o Ministério do Interior tinha avisado, a estratégia da polícia mudou e desde controlos aleatórios na avenida à utilização de veículos blindados na rua, as forças da ordem estão a conseguir conter os manifestantes sem utilização de gás lacrimogéneo e apenas com alguns confrontos pontuais.

Quando chegou à avenida esta manhã, Jérôme, lusodescendente e "colete amarelo" vindo de Amiens, disse à Lusa que, com tantos controlos, sentia que lhe tinham tirado o direito de se manifestar.

"Viemos para mostrar que não desistimos. Mesmo com os controlos, não temos medo. Eles querem fazer-nos medo para não nos manifestarmos. É como se nos tirassem os direitos de nos manifestarmos, isto não é uma manifestação", afirmou Jêrome, que já esteve em Paris há 15 dias para protestar contra o Governo, queixando-se que lhe apreenderam os óculos e a máscara com que contava proteger-se.

Com maior controlo no bairro dos Campos Elísios, Arco do Triunfo e Palácio do Eliseu, residência oficial do Presidente francês, durante o resto do dia é normal que os manifestantes circulem pela cidade com alguns ajuntamentos importantes na Praça da Bastilha e na zona de Porte Maillot, ponto de chegada a Paris.

"Acho que à tarde vai degenerar e, se não for aqui, vai ser noutro sítio qualquer. Vamos mudar de sítio, Paris é demasiado grande para a situação não se degenerar", concluiu Jêrome.

[ em atualização ]