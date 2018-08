Rutura na represa de Patel causa 27 mortos

A Cruz Vermelha estimava, no início do mês, que as inundações no Quénia já tivessem causado a morte a pelo menos 100 pessoas

Pelo menos 27 pessoas morreram hoje no Quénia vítimas das cheias provocadas por uma rutura na represa de Patel, no sudoeste do país, obrigando centenas de pessoas a abandonar as zonas de residência, disseram as autoridades de Nairobi.

Joseph Kioko, porta-voz da polícia do Quénia, disse que devido à rutura da represa de Patel, que terá sido provocado pelas fortes chuvas, o nível das águas subiu, atingindo a região de Solai e Nakuru.

Através de um comunicado, o governador de Nakuru, Lee Kinyanjui, disse que estão a ser tomadas medidas de auxílio aos desalojados, sobretudo cuidados médicos.