Pelo menos 25 mortos em incêndio em edifício comercial no Bangladesh

Nove meses após a aprovação do uso terapêutico da canábis, os pacientes continuam a depender do mercado negro ou do autocultivo e sem saber quando poderão ter acesso legal e a que preço. Entretanto, em resposta a pergunta do DN, o Infarmed certifica: o fumar da planta não pode ser prescrito por médicos, ao contrário do que sucede noutros países.