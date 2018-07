Pelo menos 24 mortos em descarrilamento de comboio na Turquia

Pelo menos 24 pessoas morreram num descarrilamento de um comboio de passageiros, no domingo, na região de Tekirdag, no noroeste da Turquia, avança o Governo turco.

O número foi confirmado num novo relatório oficial, divulgado esta manhã pelo vice primeiro-ministro turco, Recep Akdag, depois de concluídas as operações de busca.

O comboio que transportava 360 passageiros era proveniente de Kapikule, na fronteira com a Bulgária, e tinha como destino Istambul, de acordo com as novas informações.

"O acidente aconteceu por causa das más condições meteorológicas", explicou, no domingo, o governador da região de Tekirdag, Mehmet Ceylan, citado pelas agências noticiosas internacionais.

Segundo as novas informações relacionadas com o incidente, seis dos vagões da composição saíram dos carris e descarrilaram perto de Tekirdag, junto à fronteira com a Grécia, a 135 quilómetros de Istambul.