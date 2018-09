Pelo menos 21 mortos em queda de avião num rio no Sudão do Sul

Imagem da queda do pequeno avião num rio do Sudão do Sul

A queda de um pequeno avião comercial num rio no Sudão do Sul, que tinha saído da capital, Juba, e tentava aterrar na cidade de Yirol, provocou este domingo a morte de, pelo menos, 21 pessoas, informaram autoridades locais.

O ministro da Informação do estado de Yirol, Taban Abel Aguek, indicou às agências noticiosas AP e EFE que o avião comercial tinha saído de Juba e devia ter aterrado no aeroporto daquela cidade.

Porém, durante o processo da aterragem, acabou por cair ao rio por "falta de visibilidade", acrescentou Taban Abel Aguek.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

As autoridades estão, ainda assim, a investigar as causas do acidente.

O responsável adiantou que houve três sobreviventes, entre os quais uma criança de seis anos, um jovem adulto e um médico italiano de uma organização humanitária.

A zona de Yirol localiza-se no centro do Sudão do Sul, país do nordeste de África que está em guerra civil há vários anos.