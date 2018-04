Pub

Tentativa falhada de fuga aconteceu em Belém, no norte do Brasil

Pelo menos 20 pessoas morreram, entre elas um guarda prisional, durante uma tentativa falhada de fuga da uma prisão na região de Belém, capital do estado do Pará, no norte do Brasil, disseram esta terça-feira as autoridades.

O incidente ocorreu na tarde de hoje no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará III, quando um grupo armado tentou entrar na prisão para ajudar a uma fuga em massa promovida por vários detidos, informou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará.

Para além do guarda prisional, entre as vítimas mortais estão reclusos e pessoas que tentaram invadir a prisão.

O incidente causou também feridos mas, até ao momento, as autoridades ainda não informaram sobre o número exato, admitindo também a hipótese de o número de mortos vir a aumentar.