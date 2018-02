Pub

Donald Trump reagiu ao incidente no Twitter

Pelo menos 17 pessoas morreram no tiroteio que esta tarde ocorreu numa escola na Florida, segundo disse à CNN fonte policial.

Oficialmente e em primeiro lugar, as autoridades falaram apenas em "múltiplas vítimas", com o Xerife de Broward a dizer mais tarde no Twitter que o balanço já ia nos 17 mortos. "Estou triste por dizer que 17 pessoas perderam a vida", afirmou Scott Israel.

O autor do tiroteio ocorrido no liceu Marjory Stoneman Douglas, em Parkman, foi detido pela polícia, anunciou depois a polícia do condado de Broward.

Mais tardem o xerife veio revelar tratar-se de Nikolaus Cruz, de 19 anos, que segundo o o Miami Herald era antigo aluno da secundária.

A notícia do tiroteio foi avançada por vários meios de comunicação norte-americanos, com a CBS a citar fonte dos bombeiros no que toca ao número de feridos.

A escola fica cerca de 70 quilómetros a norte de Miami. De acordo com dados citados pela Reuters, tem aproximadamente 3100 estudantes.

Na última atualização feta pelo gabinete do Xerife de Broward, o atirador ainda se encontrava a monte.

A zona está fechada ao público e as autoridades pedem que ninguém se aproxime. O FBI estará no local, diz também a CBS, e equipas SWAT já estão no campus com cães.

Donald Trump já foi informado de tudo o que se passa na secundária Marjory Stoneman, afirmou fonte da Casa Branca. e o governador Rick Scott usou o Twitter para afirmar que está a receber atualizações das forças de segurança.

O Presidente dos EUA também já usou o Twitter para dizer que está a "trabalhar com as forças de segurança no horrível tiroteio da Florida".

Em atualização