Pelo menos 15 mortos em deslizamento de terra nas Filipinas

Pelo menos 15 pessoas morreram esta quinta-feira num deslizamento de terra no centro das Filipinas, de acordo com um novo balanço das autoridades, que tinham indicado antes a existência de quatro mortos.

O deslizamento de terra, devido a fortes chuvas, atingiu cerca de 30 casas em duas localidades rurais perto da cidade de Naga, na província de Cebu, disse o chefe da polícia da cidade, Roderick Gonzales, à agência noticiosa norte-americana Associated Press.

Sete aldeões feridos foram retirados dos montes de terra e destroços.

A presidente da câmara de Naga, Kristine Vanessa Chiong, disse num contacto telefónico que pelo menos 64 pessoas continuam desaparecidas.

O deslizamento ocorreu quando várias províncias do norte das Filipinas ainda lidam com as consequências da passagem do tufão Mangkhut pelo território, no sábado, deixando mais de 80 mortos e mais de 60 desaparecidos.