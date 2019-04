Pelo menos 13 pessoas assassinadas durante festa no México

153 desaparecidos no metro do México nos últimos quatro anos

As autoridades mexicanas informaram este sábado que um grupo armado invadiu uma festa privada no estado de Veracruz, no leste do país, provocando pelo menos 13 mortos e quatro feridos.

De acordo com a polícia local, o ataque ocorreu por volta das 21:00 de sexta-feira (03:00 em Lisboa) no município de Minatitlán, conhecido por atividades de refinação de petróleo.

O grupo, que ainda não foi identificado, "abriu fogo, provocando a morte de sete homens, cinco mulheres e um menor", segundo um comunicado divulgado pela Secretaria de Segurança do estado de Veracruz.

A cidade de Minatitlán tem sido alvo do crime organizado na última década, sendo o crime mais comum o sequestro de petroleiros, médicos e professores.

Os casos de homicídio no México aumentaram 15% no ano passado. Segundo dados do Governo, o Ministério Público abriu 28.816 investigações em 2018, sendo que cada caso pode envolver mais do que uma vítima.