Pelo menos 13 mortos em sismo nas ilhas indonésias de Lombok e Sumbawa

Pelo menos 13 pessoas morreram na sequência de vários sismos que abalaram, no domingo, as ilhas indonésias de Lombok e Sumbawa, indicou hoje um novo balanço das autoridades locais.

O sismo de magnitude 6,9 na escala Richter foi um dos vários registados no nordeste de Lombok, onde se verificaram também aluimentos de terra.

Pelo menos 11 pessoas morreram em Lombok e duas na ilha vizinha de Sumbawa, devido ao desmoronamento de casas ou vítimas de ataque cardíaco, afirmou o porta-voz da agência de Mitigação de Desastres do país, Sutopo Purwo Nugroho.

Mais de 1.800 casas ficaram danificadas, acrescentou o porta-voz.

O epicentro do sismo, de magnitude de 6,9 na escala de Richter, situou-se a cinco quilómetros a sul da cidade de Belanting, no nordeste da ilha.

De acordo com as autoridades indonésias, mais de 460 pessoas morreram e mais de dez mil ficaram feridas nos vários sismos registados nos últimos 20 dias em Lombok, no sul do país.

A Indonésia assenta sobre o chamado "Anel de Fogo do Pacífico", uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica, que regista cerca de sete mil abalos sísmicos por ano, a maioria dos quais moderados.