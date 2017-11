Pub

Vítimas morreram por inalação de fumo

Pelo menos 11 pessoas morreram na sequência de um incêndio num hotel de Batumi, cidade costeira no Mar Negro, informou esta noite o Ministério do Interior da Geórgia. Relatos anteriores davam conta de 12 vítimas mortais.

O fogo envolveu o hotel Leogrand na noite de sexta-feira, segundo a agência de notícias russa TASS, que citou o ministério.

Todas as vítimas morreram da inalação de fumo no edifício de 22 andares, disse o ministro regional da saúde, Zaal Mikeladze, segundo a BBC. No hotel, ia realizar-se no próximo domingo o concurso para a eleição da Miss Geórgia. Os responsáveis revelaram entretanto que nenhuma das 20 concorrentes, que estavam alojadas no hotel, sofreu ferimentos.

Outras 10 pessoas foram levadas para o hospital, a maioria devido aos efeitos do fumo.

Mais de 100 pessoas, incluindo hóspedes e funcionários, foram retiradas do edifício em chamas.

As vítimas estavam esta noite a ser identificadas, numa altura em que as causas do fogo, entretanto dominado, continuavam por esclarecer.

