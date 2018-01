Pub

Doze civis morreram após a explosão de uma bomba numa estrada na província ocidental de Herat, no Afeganistão, anunciou hoje um funcionário governamental.

O porta-voz do chefe da polícia provincial, Abdul Ahad Walizada, disse que uma outra pessoa ficou ferida numa explosão, na manhã de hoje, que atingiu um veículo no distrito de Gulran.

Nenhum grupo reivindicou os ataques, mas Walizada referiu que os rebeldes talibãs frequentemente colocam bombas nas estradas para atacar as forças de segurança afegãs.

Um outro oficial afegão também anunciou que rebeldes mataram 18 membros de uma milícia pró-Governo no norte do Afeganistão.

O general Abdul Razeq Qaderi, vice-chefe de polícia da província de Balkh, diz que os insurgentes atacaram um imóvel onde estavam reunidos vários membros da milícia Forças de Insurreição Local, que operam sob a supervisão do Ministério do Interior afegão, no sábado.

Razeq Qaderi disse que os atacantes levaram os milicianos para fora do imóvel e os mataram. Um dos mortos era um ancião tribal, que servia como comandante da polícia local.

Por seu lado, o general Mahruf Folad, chefe da polícia da província ocidental de Farah, disse ainda que uma bomba na estrada matou um chefe de polícia e feriu outras quatro polícias hoje pela manhã.

Os talibãs reivindicaram estes dois últimos ataques.