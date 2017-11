Pub

Condutor perdeu controlo do veículo e o autocarro acabou por capotar

Pelo menos 11 pessoas morreram e 20 outras ficaram feridas este sábado na sequência de um acidente envolvendo um autocarro ocorrido na região de La Araucanía, no sul da Chile, informaram as autoridades.

O acidente ocorreu por volta das 18:00 (22:00 em Lisboa) na estrada que liga as localidades de Victoria e Curacautín, a cerca de 600 quilómetros da capital do Chile, Santiago.

Os feridos, incluindo vários em estado grave, foram transportados para hospitais de localidades próximas.

Segundo as autoridades, por razões que ainda se desconhecem, o condutor perdeu o controlo do veículo numa curva e o autocarro acabou por capotar.

O autocarro prestava um serviço especial ao município de Tirúa, transportando um grupo de 45 pessoas, formado por funcionários e por idosos, para um passeio à localidade de Lonquimay, na Cordilheira dos Andes.

O sinistro ocorreu na viagem de regresso do grupo de funcionários do Departamento de Saúde e de idosos que se deslocaram a Lonquimay no âmbito de uma ação de intercâmbio cultural, explicou o autarca de Tirúa, Adolfo Millabur, em declarações à Televisão Nacional (TVN) a partir do local onde ocorreu o acidente.

A Presidente do Chile, Michelle Bachelet, transmitiu as suas condolências às famílias das vítimas e aos habitantes de Tirúa na sequência do trágico acidente.

"Lamentável notícia o capotamento do autocarro em Victoria. Os meus mais profundos pêsames às famílias das vítimas", escreveu na rede social Twitter, deixando ainda uma mensagem de solidariedade para com a comunidade de Tirúa.