Pedro Sanchéz convoca eleições gerais em Espanha para 28 de abril

O primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchéz anunciou esta sexta-feira que vai convocar eleições gerais no país para o próximo dia 28 de abril.

Num discurso em que recordou os objetivos alcançados pelo Governo minoritário que liderou nos últimos nove meses, Sanchéz explicou que se viu esta semana confrontado com a necessidade de governar com um Orçamento que não era o dele - o projeto de Orçamento foi chumbado pela oposição de direita - e que decidiu que a Espanha precisa de "avançar".

"Entre as duas opções, não fazer nada, e dar a palavra aos espanhóis, escolho a segunda", disse, sublinhando que o país precisa de andar para a frente e não paralisar.

"Por este motivo, anuncio-vos que proponho a convocação de eleições gerais para o dia 28 de abril". As cortes serão dissolvidas a 5 de março.

A data das eleições antecipadas já tinha sido comunicada ao conselho de ministros, que se reuniu na manhã desta sexta-feira, antes da comunicação de Sanchéz ao país.

Desta forma, as legislativas não coincidirão com as eleições europeias, autonómicas e municipais, marcadas para 26 de maio, em Espanha. Porém, no entender do líder da oposição, Pablo Casado, "o lógico" era Sánchez apontar as eleições para 26 de maio porque dessa forma, disse, evitaria "o custo de 200 milhões de euros" que pressupõe a realização de todos aqueles atos eleitorais em datas separadas.

