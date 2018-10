Pedidos de nacionalidade portuguesa em São Paulo cresceram 34% até setembro

Os pedidos de reconhecimento de nacionalidade apresentados ao Consulado-geral de Portugal em São Paulo cresceram 34% de janeiro a setembro face ao mesmo período de 2017, informou hoje o Gabinete do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

O mesmo órgão acrescentou, em nota enviada à Lusa, que este aumento levou à suspensão de novos pedidos de reconhecimento de nacionalidade no Consulado-Geral de Portugal em São Paulo até 02 de janeiro de 2019.

Segundo o Gabinete do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, em nove meses os pedidos de nacionalidade portuguesa feitos em São Paulo aproximaram-se do total de seis mil, dos quais 61% correspondem a vistos de estudo.

"A crescente procura prende-se com a qualidade das instituições de Ensino Superior portuguesas, também com o facto de a nota de acesso ao Ensino Superior brasileiro (ENEM) ter passado a ser aceite por instituições de Ensino Superior portuguesas para efeitos de acesso ao ensino superior", diz a nota.

O mesmo órgão informou que o Consulado-geral de Portugal em São Paulo foi reforçado durante o período de verão, que corresponde a uma maior procura, com o envio de uma missão de colaboradores especializados de Portugal.

Na conclusão, o Gabinete do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas destacou que a procura de nacionalidade portuguesa verifica-se com particular incidência no Brasil, principalmente desde a aprovação da alteração legislativa que consagra a atribuição de nacionalidade a netos de portugueses nascidos no estrangeiro.

Em 2017, o Consulado-Geral de São Paulo foi o que mais pedidos de nacionalidade portuguesa recebeu em toda a rede consular portuguesa, totalizando 12.217 pedidos, praticamente o triplo do volume verificado no segundo posto com mais pedidos que foi o Consulado-geral do Rio de Janeiro, que recebeu 4.157 pedidos.