Pastor evangélico pede aos fiéis 47 milhões de euros para comprar um jato

O pastor evangélico Jesse Duplantis, de 68 anos, pediu aos fiéis uma doação de 54 milhões de dólares (cerca de 47 milhões de euros) para a aquisição de um novo jato privado. O objetivo é espalhar a palavra de Deus pelo mundo.

O norte-americano tem à sua disposição outros jatos, mas Duplantis alega que precisa de um novo, mais propriamente um Dassault Falcon 7X, que permite fazer grandes viagens sem ter de fazer paragens para abastecer.

Com este avião, o pastor evangélico garante que iria poupar dinheiro ao "evitar pagar preços exorbitantes por combustível".

Na rede social Twitter, Jesse Duplantis realça a "importância" dos jatos "como um instrumento maravilhoso para a evangelização no mundo"

As explicações do pastor evangélico foram feitas através de um vídeo no qual faz o pedido, pouco usual, aos fiéis. Um apelo de doações até 54 milhões de dólares tem sido notícia em todo o mundo.

"Se o Senhor Jesus Cristo estivesse fisicamente na Terra, hoje, não andaria montado num burro", justificou o pastor evangélico no pequeno filme publicado online. No vídeo, Jesse Duplantis acredita que Jesus Cristo "estaria" hoje em dia "num avião a voar por todo o mundo".